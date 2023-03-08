انت الان تتابع خبر مصر.. ارتفاع حصيلة "قطار القليوبية" إلى 4 وفيات و23 إصابة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ومساء أمس الثلاثاء، كشف مصدر طبي في مصر، عن وفاة مواطنين وإصابة 23 شخصا حتى الآن، في حادث خروج قطار عن مساره بمحافظة القليوبية.وخرج قطار ركاب عن مساره، قبل أن يصطدم برصيف محطة قطارات قليوب ب‍دلتا مصر، في الوقت الذي هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين.وقرر النائب العام في مصر، بتشكيل فريق تحقيق برئاسةِ المحامي العام الأولِ لنيابةِ استئنافِ طنطا للتحقيقِ في واقعةِ اصطدامِ قطارِ قليوبَ.وأوضح المصدر الطبي الذي رفض ذكر أسمه لكونه غير مخول للحديث لوسائل الإعلام، إنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى قليوب العام بالقليوبية، فيما جرى رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات المجاورة لسرعة إنقاذ المصابين.

وانتقلت أجهزة الشرطة والحماية المدنية لموقع الحادث على الفور لسرعة إخلاء الركاب من داخل القطار.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبدالغفار، إنه يجري حالياً حصر أعداد المصابين الذي تم نقلهم عبر سيارات الإسعاف للمستشفيات.