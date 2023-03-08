انت الان تتابع خبر "النتائج السابقة".. قائد بايرن ميونخ يستفز ميسي قبل موقعة "الحسم" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر قائد الفريق البافاري خلال المؤتمر الصحفي عشية اللقاء: "بطبيعة الحال، أعرف أرقامي جيدًا في المباريات التي واجهت فيها ميسي. دائمًا ما يتم الحديث عن أمور مثل هذه قبل مباراة بحجم مباراة اليوم. هناك الفوز بنتيجة (2-8) أمام برشلونة ، ولكني أعتقد أن النتيجة الأهم كانت في نصف نهائي 2013 عندما انتصرنا (7-0) في إجمالي المواجهتين".وأضاف لاعب بايرن ميونخ: "لكن تلك المباراة كانت منذ عشر سنوات. الإحصائيات هي جزء من الماضي. غدًا ستكون مباراة أخرى مختلفة".

وحول تصريحات نجم الفريق الباريسي كيليان مبابي، التي اعتبر فيها أن فريقه هو المرشح الأكبر في مباراة الأربعاء، أشار صاحب الـ33 عامًا إلى أنهم سيحاولون إثبات أنه على خطأ.

وقال في هذا الصدد: "من حقه أن يرى الأمور كما يشاء. فزنا في مباراة الذهاب في باريس بهدف، والأفضلية لنا. ولكن من الطبيعي أن يشعر بالثقة. مهمتنا ستكون إثبات أنه مخطئ".

وبسؤاله حول لاعبه المفضل في الـ"بي إس جي"، أجاب بشكل قاطع: "كيليان، الإجابة ليست مفاجأة لأحد". وأكد مولر أنه في مباريات مثل مباراة الأربعاء يحتاج الفريق إلى 11 قائدا، وعلى الجميع تحمل المسؤولية.

يحل باريس سان جيرمان ضيفًا على ملعب أليانز آرينا في إقليم بافاريا، معقل بايرن ميونخ في مباراة إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2022-23.

انتهت مباراة الذهاب بفوز النادي البافاري بهدف نظيف بقدم كينغسلي كومان، ليعطي النادي الألماني الفرصة الأكبر في الصعود إلى نصف النهائي، وسيكون على البايرن الحفاظ على تقدمه.

أما باريس سان جيرمان فيحتاج للفوز من أجل عودة فرصته لتخطي عقبة البفاريون، نظراً لإلغاء قاعدة أفضلية الهدف خارج الأرض للسنة الثانية على التوالي في مباريات دوري أبطال أوروبا.

