شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسؤولة أمريكية تؤكد أن إدارة بايدن ملتزمة بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، إن إدارة الرئيس بايدن ملتزمة بعدم السماح لإيران أبدًا بامتلاك سلاح نووي.

وقالت ليف في لقاء مع صحيفة "الشرق الأوسط"، "نحن، مثل شركائنا في الخليج، نعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف، ولكن الرئيس بايدن كان واضحًا أيضًا عندما قال إننا لم نستبعد أي خيار من الطاولة".

وتابعت، "لقد أعادت جهودنا الدبلوماسية، في عهد إدارة بايدن، الوحدة عبر الأطلسي من خلال مقاربتنا لبرنامج إيران النووي، كما أنها أفسحت المجال للتعاون في إدانة ومواجهة السلوك السيئ لإيران، واليوم، نحن نتفق مع مجموعة E3 (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) وشركاء آخرين في مواجهة النطاق الكامل للسلوك الإيراني المزعزع للاستقرار".

وأضافت: "نلاحظ أيضًا أن استمرار إرسال إيران الطائرات من دون طيار وغيرها من الأسلحة إلى روسيا، والتي تستخدمها في عدوانها وهجماتها الوحشية على الأهداف المدنية في أوكرانيا، يؤثر على أمن الخليج، كما أننا منزعجون مما قد تتلقاه طهران في المقابل، بما في ذلك الدعم المحتمل للصناعة الدفاعية الإيرانية وقدرتها على زيادة زعزعة الاستقرار في المنطقة".