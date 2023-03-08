شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة التجارة الصينية: بكين تتبنى موقفًا منفتحًا فيما يتعلق بزيارة وزيرة التجارة الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان أن بكين تتبنى موقفًا منفتحًا فيما يتعلق بزيارة وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو، للبلاد، مضيفةً أنه من المهم أن تبقي وزارتا التجارة في البلدين على تواصل.

وتدرس وزارة التجارة الأمريكية، إرسال فريق يضم وزيرة التجارة، إلى بكين، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء، اليوم الأربعاء.

ولم تتلق الصين بعد أي مقترحات من الجانب الأمريكي بخصوص الزيارة.

ويشار إلى أن الصين ملتزمة بمعالجة مخاوف كل من الجانبين وتعزيز التعاون العملي من خلال الحوار.