شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد الأوروبي ينشر خطة جديدة لإرسال الذخيرة لأوكرانيا من مخزونه الحالي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نشر الاتحاد الأوروبي خطة جديدة لإرسال الذخيرة لأوكرانيا من مخزونه الحالي، مع اشتداد حاجة كييف للأسلحة المتناقصة مع تفاقم القتال، خاصة على جبهة باخموت.

ورحب وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي بحذر بالخطة الداعية لإرسال الذخيرة لأوكرانيا من مخزونهم الحالي، ولكنهم حثوا التكتل على العمل بشكل أسرع بشأن الشراء المشترك للقذائف لبدء الإنتاج، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقال وزير الدفاع السويدي بال جونسون للصحفيين في ستوكهولم قبل اجتماع مع نظرائه الأوروبيين، "المهم هو أن الأوكرانيين يحتاجون بشدة للذخيرة ويجب علينا أن نكثف الإنتاج داخل أوروبا".



وأضاف، "الهدف الأساسي هو الشراء من القاعدة الصناعية الأوروبية ولكن إذا كان هناك شحنات أخرى من دول أخرى فلا أعتقد أنه يجب علينا استبعاد تلك الاحتمالية".



ونشرت المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي - خطة من 3 مسارات، تقترح النقل الفوري للذخيرة إلى أوكرانيا خصوصًا القذائف عيار 155 ملم، من المخزون القائم أو الطلبيات التى تنتظر التنفيذ.



ودعت أيضًا إلى تجميع الطلبيات للصناعة الأوروبية وتعهدت باقتراح تدابير لخفض الإجراءات البيروقراطية المملة أو غيرها من العقبات التي تعيق الصناعة عن تكثيف الإنتاج.

وطالب في وقت سابق، وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور، دول الاتحاد الأوروبي باتخاذ قرار سريع بشأن تمويل جديد لتوفير الذخيرة لأوكرانيا بشكل مشترك. وأضاف بيفكور قبيل اجتماع وزراء الدفاع بالاتحاد الأوروبي في ستوكهولم، "عندما نوفر هذه الأموال الجديدة، فإن هذا سيزيد أيضًا من قدرة الصناعة. ما نحتاجه على أي حال أيضًا للمستقبل، هو أن تكون الصناعات الأوروبية قادرة على إنتاج المزيد من الذخائر".



وتأتي الخطة الأوروبية، في وقت تعاني فيه أوكرانيا من نقص شديد في أنواع مختلفة من الذخائر. واليوم الأربعاء، قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، إن مطلبنا الأول من نظرائنا الأوروبيين الحصول على ذخائر وعلى أنظمة دفاع جوي. وأكد وزير الدفاع الأوكراني، أن قواته تحتاج إلى مليون قطعة من الذخيرة بشكل عاجل.