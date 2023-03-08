شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح برغبة لتغيير اسم مدرسة الصبحة بأسيوط للشهيد أيمن فؤاد الزيدى تكريما لأسمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، باقتراح برغبة، بشأن تحويل أسم مدرسة الصبحة الابتدائية الكائنة بقرية الصبحة مركز القوصية محافظة أسيوط، إلى مدرسة الشهيد المقدم أيمن محمد فؤاد الزيدي.

وتابع الطماوي:" تم التواصل مع محافظ أسيوط، والجهات التنفيذية بالمحافظة بخصوص هذا الأمر، مؤكدا أن تغيير اسم المدرسة ليصبح مدرسة الشهيد أيمن فؤاد الزيدى، تكريم مستحق لبطل قدم روحه فداء لوطنه.

الجدير بالذكر أن، الشهيد المقدم أيمن محمد فؤاد الزيدى الذي لقي ربه شهيدا أثناء مأمورية عمل، ولد بقرية الصبحة - القوصية - محافظة اسيوط، وتم تكريمه عدة مرات من وزارة الداخلية و قطاع أمن القاهرة، مشهود له بدور وطني و أنساني في كافة مواقع العمل التي شغلها وهى:

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