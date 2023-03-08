شكرا لقرائتكم خبر عن نيوكاسل يهدد صفقة ليفربول المنتظرة فى الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن نادي نيوكاسل فتح خط مفاوضات قوي مع النجم الإنجليزي، ماسون ماونت، والذي يلعب فى مركز الوسط المهاجم، بنادي تشيلسي الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة أنه رغم بدأ المفاوضات مع اللاعب من قبل مسئولي ليفربول، إلا أن التعاقد مع اللاعب لن يكون سهلا على الإطلاق، بعد دخول نيوكاسل يونايتد، طرفا قويا فى هذه الصفقة.

وعلى الجانب المقابل، لا يمانع مسئولي تشيلسي تحرك اللاعب فى الصيف، فى ظل الوفرة العددية للاعبيه فى هذا المركز، ولكن من المؤكد أن مسئولي البلوز، سيسعون بشكل قوي وراء الإستثمار من اللاعب وإستغلال الأمور لصالحهم.



ماونت يريد ليفربول ولكن!

وأكدت بعض المصادر القريبة من اللاعب، أن ماونت متحمسا لخطوة إنتقاله إلى ليفربول فى الفترة القادمة، أكثر من نادي نيوكاسل، حيث يري اللاعب أن الريدز قلعة للبطولات، وأن سقوط الفريق لن يطول ويتكرر بهذا الشكل فى الموسم الجديد.

فى حين يمتلك ماونت بعض التحفظات على إنضمامه لنيوكاسل، حيث يري أن مشروع الفريق ما زال فى بدايته، وأن الفريق ليس قادرا على حصد اي بطولات فى الموسم المقبل.