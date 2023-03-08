شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد فعل من تين هاج بعد السقوط المدوي أمام الليفر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص المدرب الهولندي تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، من توجيه رسائل شديدة اللهجة للاعبيه، عقب الخروج من ملعب المباراة، بعد السقوط المدوي أمام ليفربول فى الإنفيلد بنتيجة 0/7،ضمن منافسات الجولة ال26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشف الصحفي ديفيد ماكونيل عن صحيفة ميرور البريطانية، أنه من الواضح أن تين هاج كان غاضبا بشدة مما حدث فى مواجهة ليفربول، لدرجة أنه قام بتحذير لاعبيه بالطرد والمشاركة مع فريق الرديف تحت 21 عاما، إن تكرر ذلك الأمر مرة أخري.

وأضاف ديفيد أن المدرب تلقي العديد من الإستفزازات من لاعبي ليفربول خلال المباراة، ولكن مع ذلك ظل تين هاج صامدا، وأكتفي بالإستماع إلى هذا النوع من السخرية، دون إحداث أي ردة فعل.



هاج يطالب لاعبيه بإغلاق صفحة ليفربول

ومن جانبه، طالب تين هاج من لاعبيه إغلاق هذه الصفحة تمامًا فى الفترة المقبلة، والتركيز فى الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه لن يتخلي عن موقعه فى جدول الترتيب هذا الموسم خلف كلا من أرسنال والسيتي.



موعد مباراة اليونايتد القادمة

ومن المقرر أن يلاقي مانشستر يونايتد نظيره ريال بيتيس غدا الخميس، فى إطار ذهاب دور ال 16 من الدوري الأوروبي، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتةقيت مكة المكرمة.