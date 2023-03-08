انت الان تتابع خبر عالمياً.. انخفاض أسعار المعدن الأصفر إلى أدنى مستوياته في أسبوع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال باول، في اليوم الأول لإفادة نصف سنوية يدلي بها أمام الكونغرس على مدى يومين، إنه من المرجح أن يحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بأكثر مما كان متوقعا في مواجهة البيانات القوية الأخيرة، وإنه مستعد لاتخاذ خطوات أكبر إذا أشار "مجمل" المعلومات الواردة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لكبح التضخم.

تراجع الذهب بنسبة 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1812.44 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:34 بتوقيت غرينتش.

كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1816.50 دولار.

وفي أعقاب تصريحات باول أمس الثلاثاء تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1.9 بالمئة، أو أكثر من 30 دولارا، لتصل إلى 1812.55 دولارا.

وعادة ما تضعف أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصل الذي لا يدر عائدا.

وتتوقع الأسواق الآن رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأميركي في 21 و22 مارس.

وصعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، مما جعل المعدن النفيس أكثر تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 20.03 دولار للأونصة، فيما ارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 936.72 دولار والبلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1391.40 دولار.