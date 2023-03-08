شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غوتيريش يضغط على زيلينسكي لتمديد اتفاق تصدير الحبوب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وصل الأمين للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى كييف، حيث يأمل في التفاوض بشأن تمديد اتفاق بشأن تصدير الحبوب، في زمن الحرب، توسطت فيه المنظمة الأممية بين روسيا وأوكرانيا، لتفادي تفاقم نقص عالمي في الحبوب.

ويعتزم غوتيريش لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للضغط عليه من أجل تمديد الاتفاق. ومن المقرر حاليًا أن ينقضي اتفاق "مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود"، في 19 مارس (آذار)الجاري.

وينظر إلى اتفاق تصدير الحبوب، الذي تم إبرامه أولًا في أواخر يوليو (تموز) الماضي بعد مفاوضات خيم عليها التوتر، بوصفه واحد من النجاحات الدبلوماسية القليلة، منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، في فبراير(شباط)2022.

ويقضي الاتفاق بالإفراج عن ملايين الأطنان من الحبوب والسلع الغذائية الأخرى، والتي ستكون عالقة بصورة أخرى في أوكرانيا بسبب الغزو الروسي والحصار.

وكان قد تم تمديد الاتفاق سابقًا في نوفمبر(تشرين الثاني)الماضي بعد مفاوضات صعبة.

وكان غوتيريش قد وصل إلى بولندا، الثلاثاء، ليتوجه برًا إلى أوكرانيا. وهذه هي ثالث زيارة يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة إلى العاصمة الأوكرانية منذ بدء الحرب.