شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر النيادي يُغرّد من الفضاء: سلامًا إلى الإمارات.. الحلم أصبح حقيقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الأربعاء، تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر" من محطة الفضاء الدولية، موجهًا سلامه إلى دولة الإمارات وقادتها معلقًا "الحلم أصبح حقيقة والمسيرة مستمرّة".

وقال سلطان النيادي في نص تغريدته بكلمات معبرة: "سلام إلى الأرض من الفضاء، سلام إلى الوطن وقادته، سلام إلى كل من حمل طموح زايد في قلبه ووجّه أنظاره نحونا في الفضاء.. الحلم أصبح حقيقة والمسيرة مستمرّة".



ويشارك رائد الفضاء سلطان النيادي في مهمة علمية تستمر لمدة 6 أشهر بمحطة الفضاء الدولية، تعد أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب في التاريخ، وثاني مهمة لدولة الإمارات إلى الفضاء.



وسيقوم خلال المهمة بإجراء سلسلة من التجارب والأبحاث المتقدمة من أجل التوصل إلى نتائج علمية مهمة حول الفضاء الخارجي، بالإضافة إلى مشاركته في برنامج توعوي وتثقيفي.



وكان نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد أجرى أمس الثلاثاء، اتصالًا مع رائد الفضاء سلطان النيادي، حيث هنأه على وصوله بسلام لمحطة الفضاء الدولية، وأشاد بالمكانة العالمية التي وصل إليها أبناء الإمارات، وما حققوه من مجد حلقت رايته في فضاءات اللا مستحيل.