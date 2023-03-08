شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد بن زايد: لن ندخر جهدا لتخفيف الآثار الإنسانية للأزمة الأوكرانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الثلاثاء، السيدة الأوكرانية الأولى، أولينا زيلينسكا، حرم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وتجري السيدة الأوكرانية الأولى، وهي رئيسة مؤسسة أولينا زيلينسكا للمنظمات الخيرية زيارة إلى دولة الإمارات للمشاركة في النسخة الثانية من "قمة فوربس 50/30 " التي تستضيفها أبوظبي خلال الفترة من 7 إلى 10 من شهر مارس/ آذار الجاري.

ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، في بداية اللقاء، الذي جرى في مجلس قصر البحر، بأولينا زيلينسكا وتبادل معها الأحاديث الودية، واطلع على تداعيات الأزمة الأوكرانية على المستوى الإنساني وخاصة على الأطفال.

ووجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، بتقديم أربعة ملايين دولار مخصصة لرعاية الأطفال المتضررين من الأزمة لصالح أحد المشاريع التي تعمل عليها المؤسسة تحت مسمى "بيوت الأيتام العائلية"، حيث ستسهم في بناء 10 مبان ستحتضن نحو 100 طفل.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، أن دولة الإمارات لن تدخر جهدًا في العمل على التخفيف من الآثار الإنسانية لهذه الأزمة على جميع المستويات والإسهام الفاعل في أي جهد دولي أو إقليمي يستهدف احتواء هذه الآثار، من منطلق قيمها الأخلاقية ونهجها الإنساني الراسخ على الساحة الدولية.

من جانبها أعربت أولينا زيلينسكا، حرم الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي عن شكرها للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لدعمه ومواقفه الإنسانية خلال الأزمة منذ بدايتها، والمساعدات التي قدمتها دولة الإمارات إلى اللاجئين الأوكرانيين في الدول المجاورة.

وتلتقي السيدة الأوكرانية الأولى خلال زيارتها الجالية الأوكرانية التي تستضيفها دولة الإمارات.



وعلى صعيد متصل زارت السيدة الأولى لأوكرانيا أولينا زيلينسكا مقر الأرشيف والمكتبة الوطنية بدولة الإمارات، حيث كان في استقبالها الدكتور عبد الله مغربي وكيل وزارة ديوان الرئاسة لقطاع الدراسات والبحوث، والدكتور عبد الله الريسي المستشار الثقافي بوزارة ديوان الرئاسة عضوا مجلس الإدارة، وعبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كما قامت سيدة أوكرانيا الأولى بجولة في قاعة الشيخ زايد واطلعت على مقتنيات مكتبة الإمارات والدور الذي يؤديه الأرشيف والمكتبة الوطنية في حفظ ذاكرة الوطن وتعزيز قيمة التسامح والتعايش الإنساني، والحوار بين الثقافات.

وأهدت السيدة الأولى لأوكرانيا الأرشيف والمكتبة الوطنية مجموعة من الإصدارات الأوكرانية.