شكرا لقرائتكم خبر عن إيجالو يحسم مصير صفقة إنتقال أوسيمين القادمة.. تصريح ناري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث النجم النيجري أوديلين إيجالو، لاعب الهلال السعودي، عن الخطوة الأفضل لنظيره النيجري فيكتور أوسيمين، حال إذا كا قرر اللاعب الرحيل إلى الدوري الإنجليزي.

حيث أكد أن خطوة إنتقاله إلى اليونايتد ستكون جيدة للغاية، ومن ثم فإن ينصحه بالإقبال على هذه الخطوة بشكل سريع، خاصة أن اللاعب سيضمن المشاركة بصورة أساسية حال إنتقاله إلى الشياطين الحمر فى الصيف المقبل.

وأضاف "لا أعلم كيف يفكر أوسيمين، أو هل سيسمح له مسئولي نابولي بهذا الإنتقال من عدمه؟!، ولكن على المستوي الشخصي من واقع تجربتي فى اليونايتد، فإن هذا الإنتقال سيكون مفيدا لكل الطرفين حال حدوثه.



أوسيمين يصدم نابولي بقراره

وكان أوسيمين قد أدلي ببعض التصريحات الخطيرة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أشار اللاعب إلى رغبته فى التواجد داخل البيرميرليج خلال المرحلة القادمة، كأحد الأهداف والأحلام الشخصية التى يسعي اللاعب لتحقيقها فى المستقبل القريب.

الشئ الذي أغضب مسئولي نابولي، والذين يرغبون فى الحفاظ على اللاعب لفترة أطول، وتجنب رحيله خلال الفترة المقبلة، سواء بالإنتقال إلى الدوري الإنجليزي، أو أيا من الدوريات الأوروبية الكبرى الآخري.