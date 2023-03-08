شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايدن وماكرون.. دعم أوكرانيا يتصدر المباحثات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون العديد من القضايا بينها دعم أوكرانيا والتعاون بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأصدر البيت الأبيض في وقت مبكر من صباح الأربعاء، بيانا جاء فيه: أن الرئيس جو بايدن بحث هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم أوكرانيا بما فيه الالتزام بمواصلة الدعم في مجال الأمن وفرض عقوبات على روسيا".

كما ناقش الرئيسان التعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ و"الجهود المشتركة للاستجابة للتحديات التي تفرضها الصين على النظام الدولي".

وخلص البيت الأبيض إلى أن "القادة أعادوا التأكيد على التزامهم بالتنسيق الوثيق للجهود لتسريع الانتقال إلى اقتصاد الطاقة النظيفة".

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير/شباط 2022.

وأكدت موسكو أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف، إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها، وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف "الناتو"، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.

وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد.