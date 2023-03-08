شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بولندا تعتزم إنشاء مركز لصيانة دبابات ليوبارد الأوكرانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، الثلاثاء، إن بلاده تعتزم إنشاء مركز لصيانة دبابات ليوبارد القتالية التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا.

وأضاف بلاشتشاك، إنه ينتظر من نظيره الألماني بوريس بيستوريوس، إقناع مصانع السلاح في بلاده لتقديم قطع غيار لدبابات ليوبارد من النوع الأقدم التي التزمت بولندا بتسليمها إلى أوكرانيا، حسب ما أوردته "بلومبيرغ".

وتسبب نقص قطع الغيار في حدوث توتر بين الحكومتين في وارسو وبرلين.

وقال بلاشتشاك للصحفيين في وارسو قبل أن يتوجه إلى ستوكهولم لحضور اجتماع غير رسمي لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي "المشكلة الرئيسية هي نقص قطع الغيار..آمل أن يحدث اختراق."

وستسلم بولندا 10 دبابات قتالية أخرى من طراز ليوبارد 2 إلى أوكرانيا هذا الأسبوع بعد تسليمها 4 دبابات في 24 فبراير، وفقًا لما ذكره بلاشتشاك.