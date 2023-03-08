شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "العملاء الأجانب".. قانون يثير مظاهرات وصدامات بجورجيا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استخدمت الشرطة الجورجية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق تظاهرة في العاصمة تبليسي رفضا لقانون "العملاء الأجانب".

وأظهر بث تلفزيوني أحد المتظاهرين المعارضين لمشروع القانون، الذي يعتبرونه أداة لترهيب وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية، وهو يلقي قنبلة مولوتوف باتجاه عناصر من شرطة مكافحة الشغب.

وجاءت التظاهرات عقب مصادقة أولية لمجلس النواب في وقت سابق الثلاثاء على مشروع القانون.

وعبرت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي عن دعمها للمتظاهرين وتعهدت رفض القانون.

وقالت في فيديو من الولايات المتحدة حيث تجري زيارة: "أقف معكم لأنكم تمثلون جورجيا الحرة التي ترى مستقبلها في أوروبا ولن تسمح لأحد بسرقة هذا المستقبل".

واعتبرت السفارة الأمريكية في جورجيا، التشريع "مستلهما من الكرملين"، وقالت إنه يناقض رغبة جورجيا بالانضمام للاتحاد الأوروبي.

وقالت السفارة في بيان "اليوم يوم أسود للديموقراطية في جورجيا" مضيفة إن التشريع يثير تساؤلات بشأن "التزام الحزب الحاكم بالتكامل الأوروبي-الأطلسي".