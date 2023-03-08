اخبار العالم

"العملاء الأجانب".. قانون يثير مظاهرات وصدامات بجورجيا (صور)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "العملاء الأجانب".. قانون يثير مظاهرات وصدامات بجورجيا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استخدمت الشرطة الجورجية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق تظاهرة في العاصمة تبليسي رفضا لقانون "العملاء الأجانب".

وأظهر بث تلفزيوني أحد المتظاهرين المعارضين لمشروع القانون، الذي يعتبرونه أداة لترهيب وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية، وهو يلقي قنبلة مولوتوف باتجاه عناصر من شرطة مكافحة الشغب.

1c498507d4.jpg

وجاءت التظاهرات عقب مصادقة أولية لمجلس النواب في وقت سابق الثلاثاء على مشروع القانون.  

وعبرت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي عن دعمها للمتظاهرين وتعهدت رفض القانون.

ff6a86c40a.jpg

وقالت في فيديو من الولايات المتحدة حيث تجري زيارة: "أقف معكم لأنكم تمثلون جورجيا الحرة التي ترى مستقبلها في أوروبا ولن تسمح لأحد بسرقة هذا المستقبل".  

e85343c4eb.jpg

واعتبرت السفارة الأمريكية في جورجيا، التشريع "مستلهما من الكرملين"، وقالت إنه يناقض رغبة جورجيا بالانضمام للاتحاد الأوروبي.  

d3f5ec8b3d.jpg

وقالت السفارة في بيان "اليوم يوم أسود للديموقراطية في جورجيا" مضيفة إن التشريع يثير تساؤلات بشأن "التزام الحزب الحاكم بالتكامل الأوروبي-الأطلسي".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا