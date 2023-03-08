شكرا لقرائتكم خبر عن الحق فى الغذاء أولا.. 10 مستهدفات لحقوق الإنسان بزيادة الرقعة الزراعية والان مع تفاصيل الخبر
وفي هذا الصدد نستعرض أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى لتحقيقها خطة عام 22/23، تحقيقا للأمن الغذائي :
1- تبني الخطط الملائمة لتحقيق أهداف نمو الإنتاج الزراعي المحلي.
2- توفير المياه اللازمة لزيادة الرفعة الزراعية، وتنمية الابتكارات والبحث العلمي الزراعي والتكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة والتوسع في مشروعات التصنيع الزراعي.
3- زيادة وعي المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية.
4- خفض التعديات على الأراضي الزراعية، وإعادة تأهيل المتدهور منها.
5- تعزيز تقنين أراضي وضع اليد تنفيذا للقانون.
6- العمل علي تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
7- تعزيز توفير الاحتياطي من السلع الاستراتيجية.
8- تحديث التشريعات واللوائح المنظمة لضمان سلامة وجودة منتجات الغذاء المحلي والمستورد.
9- تطوير معايير الجودة والمواصفات القياسية للعديد من سلع المنتجات الزراعية، وتعزيز قدرات ودور الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
10- تعزيز الرقابة على الأسواق ومكافحة الممارسات الاحتكارية.