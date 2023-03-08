شكرا لقرائتكم خبر عن الحق فى الغذاء أولا.. 10 مستهدفات لحقوق الإنسان بزيادة الرقعة الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضع الحكومة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقدمه أولوياتها خلال العام المالي الجديد 2022/2023، والتي يأتي في صميمها ما يتعلق بالحق في الغذاء، من خلال استثمارات فعلية، لتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الهامة.