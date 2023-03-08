انت الان تتابع خبر السوداني يصل الى كربلاء للاطلاع على خطة الزيارة الشعبانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وصل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الى محافظة كربلاء للاطلاع على خطة زيارة النصف من شعبان.