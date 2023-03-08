اجتماع في لندن يمهد لصفقة ريال مدريد "المدوية"

وبحسب موقع "فوت ميركاتو"، فإن الكشاف الشهير خواني كالافات، وهو أحد رجال فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي، اجتمع خلال في الساعات الماضية مع ممثلي جود بيلينجهام لاعب النادي الألماني.

وأشار الموقع إلى أن كالافات عقد اجتماعا مع والد الدولي الإنجليزي وكذلك وكيله، بأحد فنادق العاصمة "لندن".



وجاء الاجتماع لشرح مشروع ريال مدريد لعائلة اللاعب وممثليه، في محاولة لإقناعه بارتداء قميص الميرينجي، بدلا من ليفربول أو مانشستر سيتي.

ويأمل بطل أوروبا في استقدام بيلينجهام للنادي الصيف المقبل، تحسبا للرحيل المحتمل لأحد الثنائي توني كروس ولوكا مودريتش.

وبحسب التقارير فإنه من المحتمل رحيل صاحب الـ 19 عاما عن دورتموند بنهاية الموسم الحالي مقابل 120 مليون يورو.