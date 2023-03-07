انت الان تتابع خبر الرياض بشأن الحوار مع طهران: منفتحون على الحوار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي تصريحات له، قال بن فرحان: "منفتحون على الحوار مع إيران"، معتبرا أن "الاتفاق النووي مع إيران ليس مثاليا ويجب أن يعالج مخاوف دول الجوار".

وأضاف وزير الخارجية السعودي: "يوجد حوار لعودة سوريا إلى الحضن العربي لكن من المبكر الحديث عن ذلك"، لافتا إلى أنه يوجد إجماع على أن الوضع في سوريا ليس مقبولا".



وكانت المستشارة الخاصة في الرئاسة السورية بثينة شعبان قد أكدت أن دمشق منفتحة على العلاقات مع كل الدول العربية، حيث "كانت سوريا منذ زمن طويل مرتبطة بعلاقات ممتازة مع الدول العربية".