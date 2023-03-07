انت الان تتابع خبر موقف أمريكي جديد يخص "مواجهة روسيا" في أوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، تعليقا على العواقب المحتملة للتخلي عن دعم أوكرانيا: "كم هي الخسارة المادية والبشرية، بين الأمريكيين لو توقفنا غن دعم كييف".وتابع قائلا إن "الرئيس (جو بايدن) على قناعة بأن هذا سيكلفنا أكثر بكثير من تكلفة دعم أوكرانيا في ميدان القتال الآن".

وأضاف، تعليقا على النزاع في أوكرانيا: "هذه حرب الاستقلال. هذه حرب من أجل حق أوكرانيا في الوجود"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تدرك ذلك تماما".

يذكر أن الولايات المتحدة قد أنفقت أكثر من 75 مليار دولار على دعم أوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022، وتمثل المساعدات العسكرية أكثر من 46 مليار دولار من إجمالي المساعدات الأمريكية لأوكرانيا.