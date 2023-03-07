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15 عاما سجنا لزعيمة المعارضة البيلاروسية

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- بواسطة أيمن الوشواش - عاقبت السلطة القضائية في بيلاروس زعيمة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا، التي تعيش في المنفى، بالسجن 15 عاما للشروع في الاستيلاء على السلطة والخيانة.

وقضت محكمة مدينة منسك بالحكم على تيخانوفسكايا غيابيا، وذلك في محاكمة مثيرة للخلاف دون تقديم أي دليل.

ويعد كثير من الأشخاص أن تيخانوفسكايا، وليس الحاكم الحالي ألكسندر لوكاشينكو، هي الفائزة في الانتخابات الرئاسية التي تم إجراؤها في أغسطس 2020.

وعاقبت المحكمة في العاصمة مينسك، وزير الثقافة السابق المعارض بافيل لاتوشكو، الذي يعيش في المنفى، بالسجن 18 عاما، وتم اتهام لاتوشكو بالاستغلال المزعوم لمنصبه، وتلقي رشاوى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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