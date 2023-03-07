شكرا لقرائتكم خبر 15 عاما سجنا لزعيمة المعارضة البيلاروسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاقبت السلطة القضائية في بيلاروس زعيمة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا، التي تعيش في المنفى، بالسجن 15 عاما للشروع في الاستيلاء على السلطة والخيانة.

وقضت محكمة مدينة منسك بالحكم على تيخانوفسكايا غيابيا، وذلك في محاكمة مثيرة للخلاف دون تقديم أي دليل.

ويعد كثير من الأشخاص أن تيخانوفسكايا، وليس الحاكم الحالي ألكسندر لوكاشينكو، هي الفائزة في الانتخابات الرئاسية التي تم إجراؤها في أغسطس 2020.

وعاقبت المحكمة في العاصمة مينسك، وزير الثقافة السابق المعارض بافيل لاتوشكو، الذي يعيش في المنفى، بالسجن 18 عاما، وتم اتهام لاتوشكو بالاستغلال المزعوم لمنصبه، وتلقي رشاوى.