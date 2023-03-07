15 عاما سجنا لزعيمة المعارضة البيلاروسية

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وقضت محكمة مدينة منسك بالحكم على تيخانوفسكايا غيابيا، وذلك في محاكمة مثيرة للخلاف دون تقديم أي دليل.
ويعد كثير من الأشخاص أن تيخانوفسكايا، وليس الحاكم الحالي ألكسندر لوكاشينكو، هي الفائزة في الانتخابات الرئاسية التي تم إجراؤها في أغسطس 2020.
وعاقبت المحكمة في العاصمة مينسك، وزير الثقافة السابق المعارض بافيل لاتوشكو، الذي يعيش في المنفى، بالسجن 18 عاما، وتم اتهام لاتوشكو بالاستغلال المزعوم لمنصبه، وتلقي رشاوى.
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