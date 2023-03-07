شكرا لقرائتكم خبر بكين: تدهور العلاقات مع أمريكا يؤدي إلى كارثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال وزير الخارجية الصيني كين جانج على هامش جلسة العام الحالي لمؤتمر الشعب الوطني «إن تدهور العلاقات بين واشنطن وبكين بصورة أكبر سوف يكون له عواقب كارثية».

وأضاف متحدثا عن العواقب الكارثية «إنه إذا لم تضغط الولايات المتحدة الأمريكية على المكابح، واستمرت في الإسراع على المسار الخاطئ، فلن يكون هناك أي قدر كاف من سياج الحماية يمكن أن يمنع الخروج عن المسار، وبالتأكيد سوف يكون هناك صراع ومواجهة».

ووفقا لكين، «فإن وجهة نظر واشنطن بشأن بكين مشوهة بشكل خطير، وأضاف أن أمريكا تعتبر الصين» عدوها الرئيس وأكبر تحد جيو سياسي أساسي».