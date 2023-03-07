شكرا لقرائتكم خبر بكين: تدهور العلاقات مع أمريكا يؤدي إلى كارثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف متحدثا عن العواقب الكارثية «إنه إذا لم تضغط الولايات المتحدة الأمريكية على المكابح، واستمرت في الإسراع على المسار الخاطئ، فلن يكون هناك أي قدر كاف من سياج الحماية يمكن أن يمنع الخروج عن المسار، وبالتأكيد سوف يكون هناك صراع ومواجهة».
ووفقا لكين، «فإن وجهة نظر واشنطن بشأن بكين مشوهة بشكل خطير، وأضاف أن أمريكا تعتبر الصين» عدوها الرئيس وأكبر تحد جيو سياسي أساسي».
كانت هذه تفاصيل خبر بكين: تدهور العلاقات مع أمريكا يؤدي إلى كارثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.