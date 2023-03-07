جمع 125 مليون دولار لمساعدة لاجئي الروهينجا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناشدت المنظمة الدولية للهجرة المانحين لتقديم 125 مليون دولار أمريكي لمساعدة 1.4 مليون لاجي من الروهينجا في منطقة كوكس بازار في بنجلاديش.

وتعمل المنظمة على ضمان الرعاية الصحية للاجئي الروهينجا من خلال 45 مرفقا صحيا في المخيمات، حيث يتلقى في المتوسط شهريا أكثر من مئة ألف مستفيد استشارات طبية.

وأشارت المنظمة إلى أن احتياجات هؤلاء اللاجئين هائلة وتعتمد تلبيتها بشكل كامل على الدعم الإنساني، منذ تدفق 900 ألف لاجئ من الروهينجا في عام 2017 إلى اللجوء مؤقتا في بنجلاديش، وبالنسبة للعام الجاري 2023 تظل أولوية المنظمة هي حمايتهم وتوفير جميع الخدمات الأساسية لهم.