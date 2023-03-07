470 حقيبة سعودية إلى كسلا بالسودان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مساعدات إيوائية للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجا في ولاية كسلا بجمهورية السودان، شملت 470 حقيبة إيواء، استفاد منها 2,632 فردا. وجاءت المساعدات في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب السوداني خلال مختلف الأزمات والمحن.

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