محمد بن عبد الرحمن رئيسا لوزراء قطر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمرا بتشكيل مجلس الوزراء، برئاسة محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية. وتضمن التشكيل الدكتور خالد العطية نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدولة لشؤون الدفاع، والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وزيرا للداخلية، وعلي الكواري وزيرا للمالية، وجاسم السليطي وزيرا للمواصلات. كما تضمن تعيين صلاح بن غانم العلي وزيرا للرياضة والشباب، والدكتورة حنان الكواري وزيرا للصحة العامة.

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