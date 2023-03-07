شكرا لقرائتكم خبر البطالة تحاصر نصف الفلسطينيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال تقرير إحصائي أمس إن معدل البطالة للنساء الفلسطينيات يقدر بضعف نظيره للرجال، وسط أرقام محدودة لنسبة مشاركتهن في مواقع صنع القرار.

وذكر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في تقرير بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف اليوم، أن معدل البطالة بين النساء المشاركات في القوى العاملة حوالي 40% مقابل 20% بين الرجال لـ2022.

وأوضح التقرير أن معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية يبلغ 48% بين الشباب (29-19 سنة) من حملة شهادة الدبلوم المتوسط فأعلى، بواقع 61% للإناث مقابل 34% للذكور.

وحسب التقرير، ارتفعت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة لـ2022 مقارنة بـ2021، لتبلغ حوالي 19% من مجمل النساء في سن العمل في 2022، بعد أن كانت النسبة 17% في2021، فيما تبلغ نسبة مشاركة الرجال في القوى العاملة 71% و69% للعامين 2021 و2022 على التوالي.

وبلغت نسبة النساء اللواتي تم انتخابهن وتعينهن في الانتخابات البلدية الفلسطينية 2022/2021 نحو 21% مقابل 79% للرجال، ولا تزال مشاركة النساء في مواقع صنع القرار محدودة ومتواضعة مقارنة بالرجال. وأظهرت البيانات لـ2021 أن نسبة النساء من أعضاء المجلس المركزي تشكل حوالي 23%، و19% من أعضاء المجلس الوطني، و12% من أعضاء مجلس الوزراء هن نساء.

وحسب التقرير، هناك امرأة واحدة تشغل منصب محافظ من أصل 15 محافظا في السلطة الفلسطينية، فيما 1% من رؤساء الهيئات المحلية في فلسطين هن من النساء، والنسبة نفسها في إدارة مجلس الغرف التجارية والصناعية والزراعية.

ويبلغ عدد الإناث في فلسطين 2.7 مليون أنثى من مجموع السكان المقدر في منتصف 2022، وبنسبة بلغت حوالي 49%، فيما وصلت نسبة الجنس 103.3، أي أن هناك 103 ذكور لكل 100 أنثى.

معدل البطالة في فلسطين

48 % حجم البطالة

61 % إنات

34 % ذكور