شكرا لقرائتكم خبر السوداني: دماء العراقيين لا تقبل المساومة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، حتمية إنفاذ القانون في البلاد، مشيرا إلى أنه لا توجد خطوط حمراء أمام تأدية الدولة مسؤولياتها وواجباتها.

وجدد السوداني، خلال اجتماعه مع وفد من أهالي محافظة ديالى، ضم عددا من الوجوه الاجتماعية وشيوخ العشائر، والتأكيد على متابعة الجريمة الغادرة التي شهدتها محافظة ديالى، وراح ضحيتها الطبيب أحمد طلال المدفعي، لافتا إلى أن من ارتكبها سيكون تحت طائلة القانون عاجلا وأن دماء المواطنين أمر لا يقبل المساومة ولا التساهل.

وأعرب رئيس الوزراء عن ثقته بالدور الإيجابي الذي تضطلع به العشائر ووجهاء المجتمع في ترسيخ السلم الاجتماعي وإصلاح ذات البَين وتعزيز القيم الاجتماعية الأصيلة للعراقيين.

واستمع السوداني خلال الاجتماع إلى عرض عن الأوضاع المعيشية والخدمية في محافظة ديالى، بأقضيتها ونواحيها وأهم التحديات التي تواجهها وجهود الاستقرار وعملية تقديم الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين.

وكان قضاء المقدادية شمال شرقي محافظة ديالى شهد الليلة الماضية هجوما لمسلحين استهدف منازل مدنيين رافقها انفجار عبوة ناسفة ما أدى إلى مقتل ثمانية مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح. واستقبل السوداني وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وأكد على موقف الحكومة في اتباع علاقات متوازنة مع المحيط الإقليمي والدولي تستند إلى المصالح المشتركة واحترام السيادة، وأشار أن استقرار العراق مفتاح لأمن المنطقة واستقرارها ودور العراق في تقريب وجهات النظر وخفض التوترات بالمنطقة».

بدوره، أكد وزير الدفاع الأمريكي التزام بلاده بدعم استقرار العراق والتطلع إلى ترسيخ العلاقات بين البلدين وتنمية شراكاتهما في مختلف المجالات.