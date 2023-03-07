العتيبي: لا عوائل كويتية بين الإرهابيين

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وقال العتيبي، على هامش اجتماع مجموعة العمل المعنية بمنع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب المنعقد حاليا في الكويت، «إن هذا الاجتماع الثاني على التوالي الذي تستضيفه دولة الكويت في أقل من عام لمجموعة العمل والتي تترأسها إلى جانب تركيا وهولندا».
وأشار إلى أن موضوع مكافحة الإرهاب يحتاج إلى تنسيق مستمر واجتماعات وتحديث الآليات واستمرار في العمل.
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