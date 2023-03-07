شكرا لقرائتكم خبر العتيبي: لا عوائل كويتية بين الإرهابيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد نائب وزير الخارجية الكويتي السفير منصور العتيبي أمس حرص بلاده على تعزيز التعاون والتنسيق بين دول التحالف لمكافحة تنظيم داعش، نافيا وجود عوائل كويتية ضمن ذوي المقاتلين الأجانب الذين تم نقلهم إلى دولهم الأصلية.

وقال العتيبي، على هامش اجتماع مجموعة العمل المعنية بمنع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب المنعقد حاليا في الكويت، «إن هذا الاجتماع الثاني على التوالي الذي تستضيفه دولة الكويت في أقل من عام لمجموعة العمل والتي تترأسها إلى جانب تركيا وهولندا».

وأشار إلى أن موضوع مكافحة الإرهاب يحتاج إلى تنسيق مستمر واجتماعات وتحديث الآليات واستمرار في العمل.