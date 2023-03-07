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العتيبي: لا عوائل كويتية بين الإرهابيين

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- بواسطة أيمن الوشواش - أكد نائب وزير الخارجية الكويتي السفير منصور العتيبي أمس حرص بلاده على تعزيز التعاون والتنسيق بين دول التحالف لمكافحة تنظيم داعش، نافيا وجود عوائل كويتية ضمن ذوي المقاتلين الأجانب الذين تم نقلهم إلى دولهم الأصلية.

وقال العتيبي، على هامش اجتماع مجموعة العمل المعنية بمنع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب المنعقد حاليا في الكويت، «إن هذا الاجتماع الثاني على التوالي الذي تستضيفه دولة الكويت في أقل من عام لمجموعة العمل والتي تترأسها إلى جانب تركيا وهولندا».

وأشار إلى أن موضوع مكافحة الإرهاب يحتاج إلى تنسيق مستمر واجتماعات وتحديث الآليات واستمرار في العمل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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