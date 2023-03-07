شكرا لقرائتكم خبر الحوثي يفخخ عقول الأطفال بدورات طائفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت ميليشيات الحوثي معارض متنقلة لمجسمات معدات عسكرية وصواريخ ودبابات وآليات حربية في عدد من المدارس الحكومية والخاصة وأماكن احتفالات الطلاب والطالبات بمناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، وعليها شعارات إيرانية في إطار التعبئة لتفخيخ عقول الطلاب والطالبات.

وقال مصدر تربوي إن هذه التعبئة التي تمارسها مليشيات الحوثي بحق الطفولة في اليمن تشكل خطرا كبيرا على عقول الطلاب والطالبات وتفخخ عقولهم البريئة، وتواصل الميليشيات العبث بالعملية التعليمية وتفخيخ عقول الأجيال القادمة، من خلال استغلالها المدارس والمناهج الدراسية بمختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها المسلحة.

وكشفت مصادر تربوية أن الجماعة أدخلت مؤخرا فقرات عنف على مسرحيات فنية تقام أثناء تنفيذ احتفالات مدرسية للأوائل والمتفوقين في عدد من مديريات محافظة إب، وقال المصدر إن عددا من الفعاليات والاحتفالات المدرسية، التي أقيمت خلال الأيام والأسابيع الماضية، احتوت مشاهد عنف في عدد من مدارس مدينة إب، خصوصا المدارس الأهلية، التي كثفت فيها أنشطتها الطائفية.

ولفتت المصادر إلى «إن المشاهد تحتوي على إطلاق رصاص وترديد شعار الصرخة الحوثية، في تحريض واضح لاستقطاب الأطفال إلى فكر الميليشيات، والالتحاق بجبهات القتال.

من جهة أخرى، طالبت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، منظمة الصحة العالمية بضمان حصول الأطفال في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي على اللقاحات ضد الأمراض المعدية.

وقالت المنظمة في بيان مقتضب على تويتر: «تطالب رايتس رادار الأمم المتحدة ممثلة بمنظمة الصحة العالمية لضمان ألا يحرم أطفال اليمن من حقهم في التطعيم من الأمراض المعدية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي».

وأضافت «الأنباء المتوالية عن تزايد أعداد الأطفال ضحايا مرض شلل الأطفال والحصبة الألمانية محزنة وتثير القلق وتوجب التدخل السريع لوضع حد لذلك».

وقبل أيام، أعلنت وزارة الصحة اليمنية، عن تسجيل 228 حالة إصابة بفيروس شلل الأطفال خلال العامين (2021-2022م)؛ محملة ميليشيات الحوثي مسؤولية تفشي الوباء في البلاد.

وأظهرت إحصائية وزارة الصحة، ارتفاع حالات الإصابة بمرض الشلل بالمحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات؛ مرجعة ذلك إلى رفض الجماعة لحملات التحصين واستمرار التحريض ضد اللقاحات.

وأعاد وزير الصحة والسكان الدكتور قاسم بحيبح تفشي مرض الشلل وزيادة حالات الإصابة إلى تعنت ميليشيات الحوثي ورفضها للقاحات في المحافظات الشمالية التي تحكم السيطرة عليها؛ إلى جانب التحريض المستمر على اللقاحات.

يشار إلى أن الصحة العالمية أعلنت في العام 2009 اليمن خالية من فيروس شلل الأطفال؛ إلا أن إصرار ميليشيات الحوثي على رفض اللقاح بذريعة «المؤامرة الكونية» فاقمت من تردي الوضع الصحي في البلاد، وفقا لوزارة الصحة.

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