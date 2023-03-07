المعابر الحدودية تضعف الهجوم الجمهوري على بايدن

قد يؤدي الانخفاض الحاد في المعابر الحدودية غير القانونية منذ ديسمبر الأول إلى إضعاف نقطة هجوم جمهوري ضد الرئيس جو بايدن بينما يتحرك الزعيم الديمقراطي لإعادة تشكيل نظام لجوء معطل عانى منه وأسلافه.

وأظهر استطلاع جديد أجراه مركز Associated Press-NORC لأبحاث الشؤون العامة بعض الدعم لتغيير عدد المهاجرين وطالبي اللجوء المسموح لهم بدخول البلاد.

ويقول حوالي 4 من كل 10 أشخاص بالغين في الولايات المتحدة إنه يجب خفض مستوى الهجرة وطالبي اللجوء، بينما قال 2 من كل 10 إنهم يجب أن يكونوا أعلى، وحوالي الثلث يريدون أن تظل الأرقام كما هي.

إعلان بايدن

وجاء الانخفاض في المعابر الحدودية في أعقاب إعلان بايدن في أوائل يناير أن المكسيك ستستعيد الكوبيين والهايتيين والنيكاراغويين والفنزويليين بموجب قانون حقبة الوباء الذي يحرم المهاجرين من الحق في طلب اللجوء كجزء من جهد لمنع انتشار COVID-19.

وفي الوقت نفسه، وافقت الولايات المتحدة على قبول ما يصل إلى 30 ألفًا شهريًا من هذه الجنسيات الأربع في حالة الإفراج المشروط لأسباب إنسانية إذا تقدموا بطلب عبر الإنترنت، ودخلوا إلى مطار ووجدوا كفيلًا ماليًا.

واقترحت الإدارة أيضًا بشكل عام رفض منح حق اللجوء لأي شخص يسافر عبر دولة أخرى في طريقه إلى الولايات المتحدة دون طلب الحماية هناك.

مقاومة النقاد

ويمكن للقواعد الجديدة التي وضعها بايدن أن تساعد الرئيس في مقاومة النقاد الذين يشكون من أنه لم يفعل ما يكفي لمعالجة قضايا أمن الحدود. ولكن هذه التحركات أثارت أيضًا غضب بعض حلفائه الديمقراطيين الذين يخشون أنه يعزز سياسة عهد ترمب التي يرون أنها مناهضة للمهاجرين وتؤذي المهاجرين الضعفاء الذين يحاولون الهروب من ظروف خطرة في بلدانهم الأصلية.

ومن غير المرجح أن توقف التغييرات الجديدة - والانخفاض اللاحق في المعابر الحدودية غير الشرعية - وابل الهجمات من المحافظين الذين يرون في أمن الحدود سلاحًا سياسيًا قويًا.

موقف دفاع

وكان بايدن في موقف دفاعي حيث هاجمه الجمهوريون ووسائل الإعلام اليمينية بسبب الزيادة الهائلة في لقاءات المهاجرين على الحدود.

وعقدت القيادة الجديدة للحزب الجمهوري في مجلس النواب جلسات استماع بشأن ما يسمونه «أزمة بايدن الحدودية» وتحدثت عن عزل وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس.

انقسام الديمقراطيين

ويظهز الاستطلاع أن الديمقراطيين منقسمون: حوالي ربعهم يقولون إن عدد المهاجرين يجب أن يزداد، والربع يقول إنه يجب أن ينخفض، وحوالي 4 من كل 10 يقولون إنه يجب أن يظل كما هو. وهم أكثر دعما بشكل طفيف لطالبي اللجوء على وجه التحديد، مع %37 يؤيدون الزيادة، %26 يؤيدون الانخفاض، و%36 يقولون إن العدد يجب أن يظل كما هو.

بموجب قانون الولايات المتحدة، لم يتم وضع حد أقصى لعدد اللاجئين، الذي كان إلى حد كبير سياسة لاحقة حتى ما يقرب من عقد من الزمان.

- منذ عام 2017، أصبحت الولايات المتحدة الوجهة الأكثر شعبية في العالم لطالبي اللجوء، وفقًا لأرقام الأمم المتحدة.

- تم الإفراج عن أكثر من 100 ألف مهاجر شهريًا في المدن الحدودية الأمريكية أواخر العام الماضي مع إخطارات للمثول أمام محكمة الهجرة أو إبلاغ سلطات الهجرة.

- يعتقد دان ريستريبو، كبير مستشاري البيت الأبيض لشؤون أمريكا اللاتينية خلال رئاسة باراك أوباما، أن الرأي العام الأمريكي سيقبل مستويات عالية من الهجرة - إذا أمكن اتباع عملية منهجية.

- اعتبر الجمهوريون توسع بايدن في الإفراج المشروط لأسباب إنسانية عن أربع جنسيات بمثابة حيلة سياسية لصرف الانتباه عن الحدود، ومن غير المرجح أن يتراجعوا عن انتقادهم للرئيس بشأن الهجرة.

- وصف اتحاد إصلاح الهجرة الأمريكية، وهو مجموعة مناهضة للهجرة، الهبوط في أرقام الحدود في يناير بأنه «لعبة وهمية» لتعزيز احتمالات إعادة انتخاب بايدن.