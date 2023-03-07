وفد مجري يؤيد طلب السويد لحلف شمال الأطلسي

ذكر وفد برلماني من المجر أنه يدعم محاولة السويد لعضوية الناتو بعد لقاء رئيس البرلمان السويدي لحل ما وصفه الحزب الحاكم في المجر بـ «الخلافات السياسية».

وأثار بعض المشرعين المجريين شكوكًا حول ما إذا كانوا سيؤيدون طلبات عضوية الناتو المقدمة من السويد وفنلندا، مستشهدين بما يسمونه «الأكاذيب الصارخة» من ستوكهولم وهلسنكي حول حالة الديمقراطية في المجر، لكن الوفد المجري أشار إلى أن البرلمان في بودابست سيصدق في نهاية المطاف على طلب السويد لحلف شمال الأطلسي.

دعم العضوية

وقال تشابا هندى، نائب رئيس البرلمان المجري: «نحن ندعم عضوية السويد في الناتو»، ونقلت وكالة الأنباء عنه قوله: «لقد أوضحنا أن الحكومة المجرية والرئيس المجري ورئيس الوزراء ومعظم أعضاء البرلمان المجري يدعمون بوضوح عضوية السويد في الناتو».

وفي بروكسل، رحب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بتصريحات المشرعين المجريين، وبين أنهم يبعثون برسالة إيجابية ويوصون بالتصديق؛ لذلك بالطبع، لا يزال أمامنا بعض الطريق لنقطعه، لكننا نحرز تقدمًا. تحالف عسكري

كما التقى الوفد البرلماني بوزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، الذي قال: «إننا نفترض أن التصديق سيتم قريبًا»، وقال بيلستروم: «التاريخ الذي تم الحديث عنه هو نهاية شهر مارس، وهذا ما نهدف إليه»، والمجر هي الدولة الوحيدة العضو في الناتو إلى جانب تركيا، التي لم توافق بعد على طلب السويد وفنلندا المشترك للانضمام إلى التحالف العسكري الغربي.

العلاقات الثنائية

وسعى جيران أوروبا الشمالية للحصول على عضوية الناتو في مايو ردًا على الحرب الروسية في أوكرانيا، وأسقطوا مواقعهم الحيادية العسكرية الطويلة الأمد.

وفقًا لأرون إميلسون، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان السويدي، الذي التقى أيضًا بالوفد المجري، فإن المشرعين الزائرين لم يطرحوا أي شروط للتصديق، وقال: «تحدثنا عن تعزيز العلاقات الثنائية وتحسينها وفهم التقاليد الدستورية لبعضنا البعض»، وبين هندى أنه من الضروري تحسين العلاقات الثنائية بين بودابست وستوكهولم، واتهم المسؤولون المجريون السياسيين السويديين والفنلنديين بقول: «أكاذيب صارخة» عن المجر.

مخاوف متكررة

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن مخاوفه المتكررة بشأن حالة الديمقراطية في المجر في ظل حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، الذي قال في وقت سابق إنه ليس من حق فنلندا والسويد «أن يطلبوا منا أخذهم على متن الطائرة أثناء نشرهم بشكل صارخ أكاذيب عن المجر، وعن حكم القانون في المجر، وعن ديمقراطيتنا وعن الحياة هنا».

ويعتزم الوفد المجري زيارة فنلندا بعد ذلك لتوضيح مواقفها، وأدت رحلة الوفد إلى دولتي الشمال الأوروبي إلى تأجيل التصويت على التصديق لمدة أسبوعين، ويتوقع البرلمان المجري الآن اتخاذ الإجراء خلال الجلسة التي تبدأ في 20 مارس.

ويعقد وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي اجتماعًا غير رسمي لمدة يومين في ستوكهولم، ومن المقرر أن يجتمع ستولتنبرغ مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، وتتولى السويد حاليًا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

ناشط روسي

ومن جهة آخرى حكمت محكمة في موسكو على ناشط طلابي بالسجن 8 سنوات ونصف بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد الحرب الروسية في أوكرانيا، وهي الخطوة الأخيرة في حملة قمع واسعة ضد المعارضة أطلقها الكرملين.

وأدين ديمتري إيفانوف، 23 عامًا، بنشر معلومات كاذبة عن الجيش الروسي، والتي أصبحت جريمة جنائية بموجب قانون جديد صادق عليه المشرعون الروس بعد أسبوع من إرسال موسكو قوات إلى أوكرانيا، وتم استخدام التشريع لمحاكمة الأفراد الذين يخرجون عن رواية الحكومة الرسمية للصراع، التي يصر الكرملين على تسميتها بـ«عملية عسكرية خاصة».

كما اتُهم سياسيون معارضون بارزون، مثل إيليا ياشين، الذي يقضي عقوبة بالسجن 8 1/2، وفلاديمير كارا مورزا، المعتقل في انتظار المحاكمة، بنشر معلومات كاذبة عن الجيش.

منشورات التواصل

وتم اتهام إيفانوف على عدد من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي في قناته على (Telegram)، التي وصفت الحملة الروسية في أوكرانيا بأنها «حرب»، وتحدث عن القوات الروسية التي تهاجم المدنيين والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا، وارتكاب جرائم حرب في ضواحي كييف في بوتشا وإيربين، واستهداف محطة الطاقة النووية (Zaporizhzhia)، كان معظمها من مصادر أخرى.

وفي وقت اعتقاله في أبريل 2022، كان إيفانوف طالبًا في جامعة لومونوسوف موسكو الحكومية، إحدى أفضل الجامعات الروسية المعروفة أيضًا باسم جامعة ولاية ميشيغان، كان يدير قناة (Telegram) شهيرة تسمى (Protest MSU)، والتي تم إطلاقها في عام 2018 لتغطية الاحتجاجات الطلابية ضد البناء بجوار المبنى الرئيسي للجامعة لمنطقة المشجعين لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها روسيا.

تهم سابقة

وتم سجن إيفانوف في البداية لمدة 10 أيام بتهمة تنظيم مسيرة غير مصرح بها، وسجنته السلطات مرة أخرى بنفس التهمة لمدة 25 يومًا، ثم تم اعتقاله على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء وجوده في الحجز، غاب الطالب عن امتحاناته النهائية وفشل في تقديم أطروحته النهائية، تم طرده من الجامعة.

وخلال محاكمة إيفانوف وافقت المحكمة في تحول غير عادي، على طلب دفاع لاستدعاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، والمتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، وسفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا.