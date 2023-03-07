محطة جورجيا النووية تبدأ تقسيم الذرات

أعلنت شركة جورجيا باور، أن محطة للطاقة النووية في جورجيا بدأت في تقسيم الذرات في أحد مفاعليها الجديدين، وهي خطوة رئيسية نحو الوصول إلى التشغيل التجاري في أول مفاعلات نووية جديدة تم بناؤها من الصفر منذ عقود في الولايات المتحدة..

وقالت وحدة شركة (Southern Co) ومقرها أتلانتا، إن المشغلين توصلوا إلى الانشطار النووي الذاتي داخل المفاعل في مصنع فوغتل جنوب شرق أوغوستا، وهذا يولد الحرارة الشديدة التي سيتم استخدامها لإنتاج البخار وتوربينات الدوران لتوليد الكهرباء.

وتمت الموافقة على إنشاء مفاعلين ثالث ورابع في فوجتل من قبل لجنة الخدمة العامة في جورجيا في عام 2009، وكان من المفترض أن يبدأ المفاعل الثالث في توليد الطاقة في عام 2016، وتقول الشركة الآن إن الوحدة 3 يمكن أن تبدأ التشغيل التجاري في مايو أو يونيو، ومن المتوقع أن تبدأ الوحدة 4 التشغيل التجاري في وقت ما بين نوفمبر ومارس 2024.