وقالت وحدة شركة (Southern Co) ومقرها أتلانتا، إن المشغلين توصلوا إلى الانشطار النووي الذاتي داخل المفاعل في مصنع فوغتل جنوب شرق أوغوستا، وهذا يولد الحرارة الشديدة التي سيتم استخدامها لإنتاج البخار وتوربينات الدوران لتوليد الكهرباء.
وتمت الموافقة على إنشاء مفاعلين ثالث ورابع في فوجتل من قبل لجنة الخدمة العامة في جورجيا في عام 2009، وكان من المفترض أن يبدأ المفاعل الثالث في توليد الطاقة في عام 2016، وتقول الشركة الآن إن الوحدة 3 يمكن أن تبدأ التشغيل التجاري في مايو أو يونيو، ومن المتوقع أن تبدأ الوحدة 4 التشغيل التجاري في وقت ما بين نوفمبر ومارس 2024.
كانت هذه تفاصيل خبر محطة جورجيا النووية تبدأ تقسيم الذرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.