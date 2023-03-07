وقال الوزير للصحافيين في لندن: "نقول دوما إننا ملتزمون بسوق مستقرة... (وزير الطاقة) يشعر بأن السوق ليست بحاجة إلى تغييرات في الإنتاج حتى نهاية العام".
وأضاف: "جميع القرارات في أوبك وأوبك+ تُتخذ عبر حوار مكثف جدا بين جميع الشركاء... كل بيان أراه من جميع الشركاء في أوبك+ يعكس ذلك التوافق" في إشارة إلى الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ودول أخرى من بينها روسيا.
وذكر أن التقارير عن وجود تباعد في العلاقات مع الإمارات مبالغ فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية: أهداف إنتاج أوبك+ تعكس التوافق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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