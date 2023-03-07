شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يقترب من التعاقد مع صخرة الدوري الألماني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواصل إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، العمل خلال الفترة الحالية على الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات الكبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، من أجل تدعيم صفوفه بالموسم الجديد والعودة إلى المنافسة مرة أخرى على الألقاب.

ليفربول يسعى للتعاقد مع جفارديول

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية عبر صحيفة "ذا صن"، على أن ليفربول يضع المدافع الكرواتي، جفارديول، نجم لايبزيج الألماني هدفًا له خلال الصيف المقبل.

وأكدت التقارير على أن جفارديول يقدر ثمنه في الوقت الحالي بأكثر من 100 مليون يورو، لما يتمتع من قدرات فنية وقوة بدنية هائلة في سن صغير.

وأظهر جفارديول موهبته بشكل مميز في منافسات كأس العالم رفقة منتخب بلاده الذي حقق المركز الثالث بعد التفوق على المغرب في لقاء تحديد المركز الثالث.

المدافع الكرواتي مراقب أيضًا من قبل مانشستر سيتي، ليفربول وريال مدريد في إسبانيا، ليشتعل الصراع على اللاعب في الصيف المقبل.