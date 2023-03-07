انت الان تتابع خبر تفاصيل العقود الثلاثة التي وقعها العراق مع شركة سيمنز والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف بيان حكومي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل العقود الثلاثة التي وقعها العراق مع شركة سيمنز الألمانية.

ووقع رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه وزيرة الخارجية الألمانية، ثلاثة عقود مع سيمنز للطاقة.

وجاء في البيان، "جرت مراسم التوقيع مع شركة (سيمنز) الألمانية للطاقة، للمجموعة الأولى من عقود مشاريع صيانة وتأهيل ثلاث محطات لتوليد الطاقة في العراق، وتضمَّنت العقود أعمال التأهيل والخدمة الشاملة لمحطات (كركوك، والرشيد، والصدر الغازية) لإنتاج الطاقة الكهربائية".

وأضاف أنه "لأوّل مرةٍ يتمّ التوقيع مع الشركات الألمانيّة الرئيسية التي أنشأت محطات الطاقة الكهربائيّة في العراق في سنوات سابقة لأجل صيانتها وإدامتها"، مؤكداً أنه "سيكون عمل الشركات - ولأوَّل مرّةٍ أيضاً - بإشراف ومتابعة من قبل الحكومة الألمانية لضمان التنفيذ الكامل للعقود المُبرمة، وقد تمّ التوقيع بحضور وزير الخارجية الألمانية". وتغطي هذه العقود بحسب البيان "خدمة المحطّات الثلاث لمدّة خمس سنوات، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1400MW، ما يساعد على ديمومة العمل فيها واستقرار إنتاج وتوزيع الطاقة فيها".

وتابع البيان أنه "تمَّ توقيع العقد بين الحكومة العراقية وشركة (سيمنز) الألمانية بتخفيضٍ ماليٍّ يصل إلى نسبة ٣٠٪؜"، مضيفاً أن "هذا التوقيع يؤكد جدية الحكومة العراقيّة في تطوير قطاع الطاقة في البلاد من خلال توقيع الاتفاقيات مع الشركات العالمية الرصينة".