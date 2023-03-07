شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد يسعى لضم صفقة كبرى من مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، عن نية إدارة أتلتيكو مدريد التعاقد مع لاعب جديد من مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى الأتلتي لتدعيم خط هجومه في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل البرتغالي جواو فيليكس، بعدما انتقل إلى تشيلسي على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الجاري، مع عدم وجود أي خيار للشراء.

وأكد برنامج "التشيرنجيتو الإسباني"، أن فيليكس يسعى للاستمرار في صفوف البلوز، بعدما حجز مقعدا أساسيا في تشكيلة جراهام بوتر المدير الفني للفريق الإنجليزي.

وتابعت: "أتلتيكو مدريد وضع عينه على الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي، لضمه في الصيف المقبل، حيث يعتبر هدفا للعديد من الأندية الكبرى، وارتبط اسمه مؤخرًا بريال مدريد وكذلك برشلونة للرحيل إلى أحدهم خلال الموسم الجديد".

وأضافت: "دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، لا يمانع التفريط في فيليكس لصالح تشيلسي إذا تعاقد مع ألفاريز، المتوج مؤخرًا بلقب كأس العالم قطر 2022".