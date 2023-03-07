انت الان تتابع خبر ديالى تلتحق بركب المحافظات المعطلة ليوم غد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل الخليج 365، إن "الحكومة المحلية في ديالى قررت تعطيل الدوام الرسمي غدا الأربعاء بمناسبة زيارة النصف من شعبان".

يذكر أن محافظات (كربلاء المقدسة، النجف الأشرف, المثنى، البصرة، ميسان، ذي قار، بابل، الديوانية، واسط، صلاح الدين)، أعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن تعطيل دوامها الرسمي، غداً الاربعاء بمناسبة الزيارة الشعبانية.

