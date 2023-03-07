انت الان تتابع خبر المشهداني يحذر من تغيير اسم جامع سامراء ومدرسته الدينية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - حذر رئيس لجنة الاوقاف في مجلس النواب محمود المشهداني، الثلاثاء، من خطوة تغيير اسم جامع سامراء ومدرسته الدينية في محافظة صلاح الدين.

وقال المشهداني في بيان، "نستغرب الاجراء غير القانوني لإدارة العتبة العسكرية بالإعلان عن تبديل اسم جامع سامراء الكبير ومدرسته الدينية التاريخية وتحويل عائديتهما إلى إدارة العتبة بعد أن كان وعلى مدى أجيال طويلة مسجداً للسادة الشافعية حيث يحتوي المسجد على مقبرة لأئمته الذين تولوا التدريس فيه لفترة طويلة من الزمن".

وأضاف "نحذر من المضي بهذه الخطوة المخالفة للقانون والأعراف وقبل ذلك الحكم الشرعي وعلى رأي جميع المذاهب الاسلامية المعتمدة حيث ان شرط الواقف كنص الشارع والمسجد ومدرسته التاريخية تعود ملكيتهما بحجة وقفية مضبوطة الى الوقف السني".

ولفت المشهداني الى أن "هذا التصرف غير المحسوب سينعكس سلباً على اللحمة المجتمعية في سامراء"، مشدداً بالقول "انها النعرة الطائفية التي تستقوي بلا سند قانوني ولا شرعي.. وانها سبيل الفرقة المقيتة والرجوع الى مربع الفشل".

وتابع "في الوقت الذي يتطلع المكون السني الى قادة الصف الاول وتهيب بهم ان يبدأوا بمشروع الدولة ومغادرة المربعات المزرية التي كانت تدار بعقلية سلطوية لم يجن منها العراق سوى الفرقة والتخلف".