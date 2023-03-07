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عائلة ميسي تحسم مصيره في حديقة الامراء

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-449684-638138061493456782.jpg

2023-03-07 | 18:14

عائلة ميسي تحسم مصيره في حديقة الامراء

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كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الثلاثاء، عن القرار الأقرب بالنسبة لمستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان ودور عائلته في هذا القرار.
وعلى عكس ما يتم تداوله، فقد كشف موقع "le10sport" الفرنسي، فإن "ميسي لديه الرغبة في الاستمرار بصفوف باريس سان جيرمان".

وأضاف التقرير أن "عائلة ميسي تشعر بالارتياح في العاصمة باريس، وتسعى للبقاء هناك لفترة أطول، مما يشجع ميسي على تمديد عقده مع سان جيرمان".


وأكد التقرير أن "ميسي تحدث مع المحيطين به، وأخبرهم بأنه يشعر بالسعادة حاليًا في صفوف الفريق".

وبدأت المحادثات بالفعل بين لويس كامبوس المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، وخورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني، بعدما أبدى اللاعب رغبته في البقاء.

وينتهي تعاقد ميسي في حديقة الأمراء بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم الاتفاق على تفعيل بند التمديد لموسم آخر حتى الآن.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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