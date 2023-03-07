شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو درويش "نائب التنسيقية" :الرئيس يضع أولوية لمساندة الفئات الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن الدولة عملت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعظيم وإرساء العدالة الاجتماعية من خلال جهود موجهة لكل المصريين في كافة مناحي الحياة، مشددا أن الفترة الأخيرة شهدت ضغوطا عالمية وتحديات عدة على اقتصاديات مختلف الدول.

وشدد "درويش"، أن دعم البسطاء أحد مبادىء الجمهورية الجديدة وأساس العمل الدؤوب للدولة والمؤسسات الوطنية بمختلف توجهاتها، وهو شغلها الشاغل في كيفية رفع الأعباء عن كاهلهم، والذي تترجم في توجيهات الرئيس السيسي بزيادة الفئات المالية لتكافل وكرامة بنسبة 25% ضمن حزمة من الاجراءات لحماية المواطنين البسطاء، موضحا أن التحديات تزداد صعوبة والصراع الدولي ما زال على أشده وهو ما يؤثر على حياة المصريين ولكن هناك حرص على مساندة المواطن والفئات الأكثر احتياجا.

وأضاف أن الدولة المصرية من الأوائل التى حرصت أن تبعد المواطن عن الشعور بهذه الآثار سواء من خلال توفير السلع والاستمرار فى المشروعات القومية والبنية التحتية وتحقيق حياة كريمة للمواطن، بجانب المبادرات الرئاسية التى تتم بجانب التركيز على هذه الخدمات حتى وإن كان هذا واجب ولكن هناك أسباب تمنع تنفيذها وعلى الرغم من هذا لم تتبنى الدولة هذا المنهج وحاولت بشتى الطرق تخفيفها عن كاهل المواطن.

يذكر أن حزمة الاجراءات التي أعلنها الرئيس السيسي، شملت التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً، من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بداية من حاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً، وصولا للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً، وزيادة المعاشات بقيمة 15% وزيادة تكافل وكرامة بنسبة 25% مع رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.