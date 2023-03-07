شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة الشيوخ" تطالب بالتصدى لإعلانات الأدوية على السوشيال ميديا ووسائل الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اليوم اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة النائب على مهران رئيس اللجنة، اجتماعا لمناقشة الدراسة المقدمة من النائب محيى حافظ بشأن سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (المشكلات – الرؤى)، بحضور ممثلي الحكومة .

وأشار النائب الدكتور محيي حافظ (مقدم الدراسة)، إلى رؤية واهداف الدراسة المقدمة ، وأن اللجنة تسعى من خلال هذه الدراسة إلى استعادة مصر مكانتها الإقليمية والدولية في أبحاث وصناعة وتصدير الدواء الآمن والفعال طبقاً لأحدث المعايير العالمية، من خلال الوقوف على نقاط الضعف ومواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الصناعة، وكذلك الوقوف على نقاط القوة الموجودة في صناعة الدواء في مصر واستغلال الفرص المتاحة، وتبني الأبحاث التطبيقية الجادة في مجال الدواء وإنشاء مراكز بحثية متخصصة بالجامعات للاكتشافات الدوائية الجديدة والربط بينها وبين الشركات المصنعة للدواء "DIMC"، وكذلك تطوير التعليم الصيدلي بتطبيق البرامج الجديدة المعتمدة من قبل لجنة قطاع التعليم الصيدلي التابعة للمجلس الأعلى للجامعات كبرامج فارم دي (Pharm D) وبرامج الصيدلة الإكلينيكية (Clinical Pharmacy).

وطالب حافظ، بضرورة إعادة النظر في التوصيف الوظيفي للتخصصات الصيدلية الحديثة وأنه سوف يحد من ظاهرة الدخلاء على المهنة.

وأشاد الدكتور محمد حسنين رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، بمضمون الدراسة حيث تناولت آليات عملية من أجل تحسين وتوطين صناعة الدواء بالسوق المصري،مؤكدا على السعي الدائم من وزارة الصحة لاستعادة مكانة مصر الإقليمية والدولية.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة غادة يونس رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيادلة، الى أنه لا يمكن تحرير سعر الدواء حالياً نظراً للظروف التي تمر بها البلاد، وبالنسبة لأعداد الصيادلة المسجلين بالنقابة لا يمكن الاعتماد على هذه الأرقام بشكل دقيق لأنهم لا يمثلون العدد الفعلي الذى يعمل بالجهات المعنية بالشأن الدوائي، وبالفعل هناك سوء توزيع للصيادلة حيث يوجد تكدس في أماكن على حساب أماكن أخرى، وأن الوزارة لديها رؤية لاستيعاب الصيادلة الجدد بعد اجتياز السنة الإلزامية لطلبة الـ (FARM D) وتوزيعهم بما يفي الاحتياجات المطلوبة.

ونوهت يونس عن صدور موافقة وزير الصحة بإنشاء لجنة للاستخدام الرشيد للدواء سوف تختص بوضع السياسات الدوائية الرشيدة وتقنن صرف الأدوية، مؤكدة أن هناك إدارة إليكترونية تتولى ضبط المخالفات والغش الدوائي.

وأوضحت الدكتورة غادة عبد الباري عميد كلية الصيدلة جامعة القاهرة، أنه لابد من التعاون والتكاتف بين الوزارات المعنية بالشأن الدوائي من أجل مستقبل أفضل لصناعة الدواء، ولابد من انشاء شركة لتبنى الأبحاث الدوائية القابلة للتطبيق، مع وضع حوافز للمستثمرين في الصناعات الدوائية.

واقترح أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، ضرورة تفعيل دور الجامعات الإقليمية التي بها كليات صيدلة في التوسع في اتاحة المنح البحثية لطلاب الدراسات العليا، وضرورة التصدي للإعلانات الخاصة بالأدوية التي ليس لها علاقة بالطب على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وضرورة علاج التشوهات السعرية وإيجاد حل مناسب لتعديل سعر بلد المنشأ للأدوية المصدرة، وأنه آن الآوان لتطوير القطاع الصيدلي لضبط مهنة الصيدلة ومحاربة الدخلاء على المهنة والاستفادة من كل الأبحاث الدوائية الحديثة، وأيضاً ربط الأبحاث العلمية بصناعة الدواء حفاظاً على أمن مصر الدوائي.

وفى النهاية أوصت اللجنة المشتركة بضرورة موافاة اللجنة برد مكتوب من وزارتي الصحة والتعليم العالي بكل ما طرح من أفكار واقتراحات وأيضاً ملاحظاتهم على مضمون الدراسة للاستعانة بها عند إعداد تقرير اللجنة.