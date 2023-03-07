المملكة وكوريا تبحثان التعاون في المجال العسكري والدفاعي

استقبل الرئيس يون سوك يول رئيس كوريا، اليوم، وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز ، وذلك في المقر الرئاسي في العاصمة الكورية سيئول.

ونقل وزير الدفاع للرئيس الكوري تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما لحكومة وشعب كوريا بمزيد من التقدم والازدهار.

واستعرض الجانبان، خلال الاستقبال، العلاقات الثنائية والتعاون في المجال العسكري والدفاعي بين البلدين الصديقين.

وكان وزير الدفاع، والوفد المرافق له قد وصل اليوم إلى كوريا في زيارة رسمية يلتقي خلالها بعدد من المسؤولين الكوريين لبحث العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون في المجال العسكري والدفاعي بين البلدين الصديقين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

مراسم استقبال رسمية

كما استقبل وزير الدفاع الوطني الكوري لي جونغ سوب، الأمير خالد بن سلمان، وذلك في ميدان الاستعراض العسكري بمقر وزارة الدفاع الوطني الكورية في العاصمة سيئول، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية، أطلقت خلالها المدفعية 19 طلقة ترحيبية، تعبّر عن أعلى درجات الحفاوة والترحيب، ثم عُزف السلامان الملكي السعودي والوطني الكوري.

واستأذن قائد طابور العرض وزير الدفاع لبدء التفتيش، بعد ذلك صحب وزير الدفاع الوطني الكوري وزير الدفاع السعودي في عربة مكشوفة، وقاما بجولة تفتيشية على الطوابير العسكرية، ثم صافح وزير الدفاع الجانب الكوري ,فيما صافح وزير الدفاع الكوري أعضاء الوفد السعودي، ثم التقطت الصور التذكارية، ودوّن الأمير خالد بن سلمان كلمة في سجل الزيارات الرسمي.

بحث التعاون الدفاعي

عقب ذلك، عقد وزير الدفاع اجتماعا مع نظيره الكوري، جرى خلاله استعراض علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، وبحث التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي، إلى جانب استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.