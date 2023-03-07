اخبار العالم

قريبا.. تفعيل ربط المخالفات المرورية بدول الخليج

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

المملكة وكوريا تبحثان التعاون في المجال العسكري والدفاعي

استقبل الرئيس يون سوك يول رئيس كوريا، اليوم، وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز ، وذلك في المقر الرئاسي في العاصمة...

4a248bc7ca.jpgسول : واس
8b6a9bb49a.jpg15 شعبان 1444 هـ

أمير قطر يصدر أمرا بتشكيل مجلس الوزراء

أصدر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم، أمراً أميرياً بتشكيل مجلس الوزراء.وتضمن الأمر وفقًا لوكالة الأنباء القطرية...

icon-byline.pngالدوحة: الوكالات
icon-clock.png15 شعبان 1444 هـ

ولي العهد يستعرض مع وفد دولي ملف المملكة لاستضافة إكسبو 2030

استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير في الرياض، رئيس المكتب الدولي للمعارض السيد باتريك سبيكت والوفد المرافق...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png15 شعبان 1444 هـ

معارضو الحوثي في قوائم الفساد

بعد نهب القيادات الحوثية مليار ريال سعودي، من أموال الشعب في أقل من ثلاثة أشهر، ومسارعتهم لتغطيتها بإعلان قوائم كشوفات لأسماء...

icon-byline.pngأبها: سلمان عسكر
icon-clock.png14 شعبان 1444 هـ

ضغط متصاعد على قوات أوكرانيا في باخموت

ذكر مسؤولون في كييف أن القادة العسكريين الأوكرانيين مصممون على التمسك بباخموت، حتى مع استمرار القوات الروسية في التعدي على المدينة...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png14 شعبان 1444 هـ

لبنان يخاطر ويتبنى الدولرة مع انهيار عملته المستمر

فيما يقع الاقتصاد اللبناني في حالة من الفوضى وسقوط عملته، يقضي التجار معظم وقتهم في محاولة مواكبة تقلبات أسعار الصرف، وتعتمد...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png14 شعبان 1444 هـ

ضغط إعلامي يجبر مسؤولي إيران على الاعتراف بأزمة التسمم

ساهم الرأي العام في الضغط على النظام الإيراني للاعتراف بأزمة تسميم طالبات المدارس بعد شهور من التجاهل وعدم الإعلان، حيث اعترف...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png14 شعبان 1444 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر قريبا.. تفعيل ربط المخالفات المرورية بدول الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا