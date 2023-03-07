قريبا.. تفعيل ربط المخالفات المرورية بدول الخليج

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المملكة وكوريا تبحثان التعاون في المجال العسكري والدفاعي
استقبل الرئيس يون سوك يول رئيس كوريا، اليوم، وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز ، وذلك في المقر الرئاسي في العاصمة...
أمير قطر يصدر أمرا بتشكيل مجلس الوزراء
أصدر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم، أمراً أميرياً بتشكيل مجلس الوزراء.وتضمن الأمر وفقًا لوكالة الأنباء القطرية...
ولي العهد يستعرض مع وفد دولي ملف المملكة لاستضافة إكسبو 2030
استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في الرياض، رئيس المكتب الدولي للمعارض السيد باتريك سبيكت والوفد المرافق...
معارضو الحوثي في قوائم الفساد
بعد نهب القيادات الحوثية مليار ريال سعودي، من أموال الشعب في أقل من ثلاثة أشهر، ومسارعتهم لتغطيتها بإعلان قوائم كشوفات لأسماء...
ضغط متصاعد على قوات أوكرانيا في باخموت
ذكر مسؤولون في كييف أن القادة العسكريين الأوكرانيين مصممون على التمسك بباخموت، حتى مع استمرار القوات الروسية في التعدي على المدينة...
لبنان يخاطر ويتبنى الدولرة مع انهيار عملته المستمر
فيما يقع الاقتصاد اللبناني في حالة من الفوضى وسقوط عملته، يقضي التجار معظم وقتهم في محاولة مواكبة تقلبات أسعار الصرف، وتعتمد...
ضغط إعلامي يجبر مسؤولي إيران على الاعتراف بأزمة التسمم
ساهم الرأي العام في الضغط على النظام الإيراني للاعتراف بأزمة تسميم طالبات المدارس بعد شهور من التجاهل وعدم الإعلان، حيث اعترف...
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