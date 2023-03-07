قريبا.. تفعيل ربط المخالفات المرورية بدول الخليج

المملكة وكوريا تبحثان التعاون في المجال العسكري والدفاعي استقبل الرئيس يون سوك يول رئيس كوريا، اليوم، وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز ، وذلك في المقر الرئاسي في العاصمة... سول : واس سول : واس 15 شعبان 1444 هـ 15 شعبان 1444 هـ أمير قطر يصدر أمرا بتشكيل مجلس الوزراء أصدر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم، أمراً أميرياً بتشكيل مجلس الوزراء.وتضمن الأمر وفقًا لوكالة الأنباء القطرية... الدوحة: الوكالات الدوحة: الوكالات 15 شعبان 1444 هـ 15 شعبان 1444 هـ ولي العهد يستعرض مع وفد دولي ملف المملكة لاستضافة إكسبو 2030 استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في الرياض، رئيس المكتب الدولي للمعارض السيد باتريك سبيكت والوفد المرافق... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 15 شعبان 1444 هـ 15 شعبان 1444 هـ معارضو الحوثي في قوائم الفساد بعد نهب القيادات الحوثية مليار ريال سعودي، من أموال الشعب في أقل من ثلاثة أشهر، ومسارعتهم لتغطيتها بإعلان قوائم كشوفات لأسماء... أبها: سلمان عسكر أبها: سلمان عسكر 14 شعبان 1444 هـ 14 شعبان 1444 هـ ضغط متصاعد على قوات أوكرانيا في باخموت ذكر مسؤولون في كييف أن القادة العسكريين الأوكرانيين مصممون على التمسك بباخموت، حتى مع استمرار القوات الروسية في التعدي على المدينة... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 14 شعبان 1444 هـ 14 شعبان 1444 هـ لبنان يخاطر ويتبنى الدولرة مع انهيار عملته المستمر فيما يقع الاقتصاد اللبناني في حالة من الفوضى وسقوط عملته، يقضي التجار معظم وقتهم في محاولة مواكبة تقلبات أسعار الصرف، وتعتمد... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 14 شعبان 1444 هـ 14 شعبان 1444 هـ ضغط إعلامي يجبر مسؤولي إيران على الاعتراف بأزمة التسمم ساهم الرأي العام في الضغط على النظام الإيراني للاعتراف بأزمة تسميم طالبات المدارس بعد شهور من التجاهل وعدم الإعلان، حيث اعترف... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 14 شعبان 1444 هـ 14 شعبان 1444 هـ

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