ولي العهد يستعرض مع وفد دولي ملف المملكة لاستضافة إكسبو 2030

استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في الرياض، رئيس المكتب الدولي للمعارض السيد باتريك سبيكت والوفد المرافق له. وجرى خلال الاستقبال استعراض ملف استضافة المملكة العربية السعودية لمعرض الرياض إكسبو2030. حضر الاستقبال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد الرويلي. فيما حضر من جانب المكتب الدولي للمعارض الأمين العام للمكتب السيد ديمتري كيركنتزس وعدد من كبار المسؤولين في المكتب الدولي للمعارض.



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