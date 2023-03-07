شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية محمد تيسير مطر: معارض السلع المخفضة ضرورة لدعم المواطنين ومواجهة الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى اطار المشاركة المجتمعية لنواب الشعب ومواجهة غلاء الأسعار، تم افتتاح معرض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في منطقة دار السلام، برعاية النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، واللواء عبد النعيم حامد.

وقد توافد المواطنون على المعرض، الذي أقيم تحت شعار "المواطن أولا" لشراء السلع الغذائية المختلفة، استعدادا لشهر رمضان المبارك.

ومن جانبه، أكد النائب محمد تيسير مطر أهمية معارض السلع المخفضة وضرورة وجودها في كافة المحافظات، لدعم المواطنين ومواجهة غلاء الأسعار، جنبا إلى جنب مع الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة لرفع آثار التضخم ومواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية.

ويحرص "مطر" في كل عام، وقبل بداية شهر رمضان، على وجود معرض بأسعار مخفضة لخدمة أهالي دار السلام، وهو ما يتواصل هذه المرة من خلال التعاون مع محافظة القاهرة.