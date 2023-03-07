انت الان تتابع خبر للمرة العاشرة على التوالي.. البنك المركزي الاسترالي يرفع اسعار الفائدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقام المركزي الأسترالي برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.6%، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2012.

وقال المحافظ فيليب لوي، إنه "عند تقييم متى وإلى أي مدى تحتاج معدلات الفائدة إلى الارتفاع، فإن المركزي الأسترالي سيعتمد بصورة وثيقة على البيانات الاقتصادية الواردة".

