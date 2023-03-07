انت الان تتابع خبر لجنة برلمانية: الداخلية تنوي رفع رسوم إصدار الجواز إلى 100 ألف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويوم أمس، أعلنت وزارة الداخلية، إطلاق الجيل الثالث من جواز السفر الالكتروني.

وفي هذا الصدد، قال السعبري في مؤتمر صحافي عقد بمجلس النواب، وحضره مراسل السومرية، أنه "في الوقت الذي ندعم خطوات الحكومة الاتحادية في تنفيذ منهاجها الوزاري المصوت عليه نيابياً نحو تقديم أفضل الخدمات للمواطن العراقي واستعدادنا لتقديم التشريعات المطلوبة كافة في هذا الصدد اعمالاً لمبدأ التعاون ما بين السلطات التشريعية والتنفيذية، لكننا حريصون في ذات الوقت على تأدية المهام الدستورية الرقابية الملقاة على عاتقنا والمتمثلة بالتصدي المسبق حالة فساد وتجاوز على القوانين النافذة".



وتابع: "من هذا المنطلق ومن خلال متابعتنا لخطوات وزارة الداخلية لإصدار جواز السفر الإلكتروني لقد وجهنا سؤالاً نيابياً لوزير الداخلية حول السند القانوني للرسوم المالية الجديدة المزمع فرضها على كل مواطن يطلب إصدار جواز سفر، ولما لذلك من أثر اقتصادي كبير سيثقل كاهل المواطن والأسرة العراقية خصوصاً بعد توافر معلومات عن نية الوزارة فرض رسوم تقدر بأربعة أضعاف الرسوم الحالية لتصل إلى 100 الف دينار بدل 25 ألف دينار عراقي على كل مواطن ولكل حالة اصدار"، لافتاً إلى أن "هذا مخالف لأحكام المادة 8 من قانون جوازات السفر المرقم 32 لسنة 2015، فضلاً عن مخالفات أخرى رافقت عملية تعاقد الوزارة مع الشركة الخاصة لإصدار الجوازات".

وأتم السعبري: "املنا كبير برئاسة مجلس النواب الموقرة في الإسراع بإدراج حضور الوزير في جدول اعمال أقرب جلسة نيابية، وأملنا ايضاً بتعاون وزير الداخلية في الحضور والتعاون فيما بين السلطتين خدمة للصالح العام والمواطن العراقي".

