شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات النواب تفتح ملف "النصب الإلكترونى" لإعداد خطة متكاملة لمواجهته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتح لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي عدد من الملفات الهامة خلال إجتماعاتها القادمة، وفي مقدمتها مناقشة يوم الأحد الموافق 19 مارس الجارى، الدور التشريعي والتوعوي لوضع استراتيجية متكاملة لمكافحة النصب الإلكتروني خلال المرحلة القادمة.