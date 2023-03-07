شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة الشيوخ" تطالب بتصنيع عبوة دواء محلية مخصصة للتصدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور على مهران، اجتماعا مشترك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم، لمناقشة الدراسة المقدمة من النائب محيى حافظ بشأن سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية المشكلات – الرؤى، بحضور الدكتور ماجد جورج - رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية.

وأوضح النائب الدكتور محيي حافظ مقدم الدراسة، أن اللجنة تسعى من خلال هذه الدراسة إلى استعادة مصر مكانتها الإقليمية والدولية في أبحاث وصناعة وتصدير الدواء الآمن والفعال طبقاً لأحدث المعايير العالمية خلال العشر سنوات القادمة من خلال:تعظيم إنتاج الأدوية التقليدية واقتحام مجال الصناعات الدوائية المعتمدة على التكنولوجيا الحيوية (Biotechnology) مثل إنتاج المثائل الحيوية (Biosimilars) ذات التكلفة الصناعية الأقل بما يضمن استمرار وزيادة الاستثمارات في مجال الدواء وأبحاثه،والتوسع في انتاج المواد الخام الفعالة وغير الفعالة ومواد التعبئة والتغليف المستخدمة في صناعة الدواء.

وأضاف حافظ، أن تعظيم صادرات الدواء المصري بتشجيع إنشاء مصانع مصرية لصناعة المستحضرات الدوائية خارج البلاد والدخول في التحالفات الدوائية الأفريقية والعربية الجديدة.

وأشار أيضاً إلى تعزيز التعاون الدوائي بين مصر ودول القارة الإفريقية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا الإطار، حيث زادت صادرات الأدوية المصرية إلى تنزانيا من 2 مليون دولار إلى أكثر من 8 مليون دولار في عام 2022 والتي يمكن اعتبارها كنموذج ناجح يمكن تطبيقه وتعميمه.

ومن جانبه، أشاد الدكتور ماجد جورج - رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، بمضمون الدراسة الخاص باستراتيجية مستقبل صناعة الدواء المصري، مؤكدا سعى "المجلس التصديري للصناعات الطبية" إلى وضع مصر كمورد طبي ممتاز للمجتمع الإقليمي والعالمي.

وأوضح أن المجلس يقوم على ثلاثة قطاعات هي: الدواء، ومستحضرات التجميل، والمستلزمات الطبية، ويعمل على تعزيز هذه القطاعات صناعياً واقتصادياً واجتماعياً، وتعظيم الاستفادة من صادراتها، مع الاهتمام بتحسين تعليم وتدريب القوى العاملة، وتشجيع الاستثمار التجاري الدولي، وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى المساعدة في تحقيق الرخاء الاقتصادي والاعتراف العالمي، وأن المجلس يهدف إلى تعزيز صورة مصر واختراق أسواق جديدة، ودمج أصحاب المصلحة في تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية، ودعم عمليات تسجيل الشركات في الأسواق الخارجية، وتبسيط إجراءات التصدير والتسجيل محلياً، وتطوير الخدمات الفنية والدورات التدريبية لتعزيز قدرات القطاع وقدرته التنافسية.

وأضاف أن المجلس يستهدف زيادة صادرات القطاع خلال العام الحالي 2023 بنسبة 30%، وأن توفير البضاعة الحاضرة المتنوعة للمنتجات المصرية هو السبيل الوحيد لزيادة الصادرات للسوق الإفريقية وهي سوق واعدة إلا أن هناك عوائق يجب التعامل معها، منها عدم توافر بنوك تعطى تسهيلات ائتمانية للمستوردين وطول فترة نقل البضائع التي قد تستغرق نحو 4 شهور من المصدر حتى المستورد، منوها بأن المجلس تقدم بمقترح لوزارة التجارة والصناعة لدعم المراكز اللوجستية على غرار الدعم المقدم للشركات المشاركة في المعارض الخارجية، بحيث يتم تعيين مندوب محلي للتسويق لكل شركة بالمركز اللوجستي يقوم بالتواصل مع تجار الجملة الأمر الذي يحقق فعالية أكبر في عقد الصفقات.

وطالب أعضاء، لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بضرورة إقرار عبوة مختلفة الحجم تخصص للتصدير بسعر أعلى من سعر العبوة المحلية حتى تحقق عائد يدعم الدواء المصرى محلياً، عن مدى إمكانية بيع الدواء محلياً للمغتربين الأجانب بالدولار مما يسهم في توفير العملة الصعبة.

وأوصت اللجنة المشتركة بإيداع نسخة من ورقة عمل المجلس التصدير للصناعات الطبية للاستعانة بها عند إعداد التقرير.